ДБР: суд арештував лише ті частки "5 каналу" і "Прямого", які належать Порошенку

Про це вона заявила на брифінгу у понеділок, 10 січня.



“Суд арештував майно, яке, згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним реєстром юридичних осіб, належить йому на правах власності. Це об’єкти нерухомості, корпоративні права та інше. У ЗМІ з’явилася інформація, що суд арештував активи телеканалів “5 канал” та “Прямий”, власником яких є медіахолдинг “Вільні медіа”. ДБР заявляє, що ця інформація є маніпулятивною і не відповідає дійсності. Обидва канали можуть вільно продовжувати свою роботу. Арешт на корпоративні права на вказані канали та їх активи не накладався і будь-яких обмежень їх діяльності не відбулося”, - сказала Сап'ян.



За її словами, відповідно до рішення суду, арештовано ті частки у статутному капіталі ТОВ та дочірнього підприємства, бенефіціарним власником яких є Петро Порошенко.



Речниця ДБР додала, що арешт - не відчуження, тому обмеження діяльності “5 каналу” і телеканалу “Прямий” не відбулося.

