ДБР: суд арештував лише ті частки "5 каналу" і "Прямого", які належать Порошенку
Речниця ДБР Тетяна Сап’ян повідомила, що Печерський райсуд Києва заарештував лише ті частки телеканалу "Прямий" та "5 каналу", які належать експрезидентові Петру Порошенку
Про це вона заявила на брифінгу у понеділок, 10 січня.
“Суд арештував майно, яке, згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним реєстром юридичних осіб, належить йому на правах власності. Це об’єкти нерухомості, корпоративні права та інше. У ЗМІ з’явилася інформація, що суд арештував активи телеканалів “5 канал” та “Прямий”, власником яких є медіахолдинг “Вільні медіа”. ДБР заявляє, що ця інформація є маніпулятивною і не відповідає дійсності. Обидва канали можуть вільно продовжувати свою роботу. Арешт на корпоративні права на вказані канали та їх активи не накладався і будь-яких обмежень їх діяльності не відбулося”, - сказала Сап'ян.
За її словами, відповідно до рішення суду, арештовано ті частки у статутному капіталі ТОВ та дочірнього підприємства, бенефіціарним власником яких є Петро Порошенко.
Речниця ДБР додала, що арешт - не відчуження, тому обмеження діяльності “5 каналу” і телеканалу “Прямий” не відбулося.
- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини.
- 17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
- Раніше, 12 листопада, СБУ оголосила ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що "не бачить резонансу" в оголошенні підозри Порошенку.
- США наголосили на важливості верховенства права, а не політичних мотивів у ситуації щодо підозри Порошенку.
- ЄС наголосив на пріоритетності неупередженого правосуддя, пообіцявши відстeжувати ситуацію з підозрою Порошенку.
- 6 січня Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 січня.
- 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи п’ятого президента України Петра Порошенка у справі про держзраду.
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