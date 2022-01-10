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ДБР: суд арештував лише ті частки "5 каналу" і "Прямого", які належать Порошенку

10 січня, 2022 понедiлок
15:17
Суспільство Петро Порошенко

Речниця ДБР Тетяна Сап’ян повідомила, що Печерський райсуд Києва заарештував лише ті частки телеканалу "Прямий" та "5 каналу", які належать експрезидентові Петру Порошенку

Про це вона заявила на брифінгу у понеділок, 10 січня.

“Суд арештував майно, яке, згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним реєстром юридичних осіб, належить йому на правах власності. Це об’єкти нерухомості, корпоративні права та інше. У ЗМІ з’явилася інформація, що суд арештував активи телеканалів “5 канал” та “Прямий”, власником яких є медіахолдинг “Вільні медіа”. ДБР заявляє, що ця інформація є маніпулятивною і не відповідає дійсності. Обидва канали можуть вільно продовжувати свою роботу. Арешт на корпоративні права на вказані канали та їх активи не накладався і будь-яких обмежень їх діяльності не відбулося”, - сказала Сап'ян.

За її словами, відповідно до рішення суду, арештовано ті частки у статутному капіталі ТОВ та дочірнього підприємства, бенефіціарним власником яких є Петро Порошенко.

Речниця ДБР додала, що арешт - не відчуження, тому обмеження діяльності “5 каналу” і телеканалу “Прямий” не відбулося.
 

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