Суд наклав арешт на усе майно та активи Порошенка
У четвер, 6 січня, Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи п’ятого президента України Петра Порошенка у справі про держзраду
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на засідання суду.
Захист Порошенка заявив, що збирається подавати апеляцію на рішення суду.
"Ми бачимо загострення і ми бачимо відверте, з одного боку, тиснуть і вони намагаються якомога більше дошкулити Петру Порошенку, з іншого боку, ми бачимо як вони насправді щасливі, тому що зараз наклали арешт на все майно Петра Олексійовича», - сказав адвокат Ігор Головань під час брифінгу після засідання суду.
Він додав, що Печерський суд перебуває поза територіальною юрисдикцією розслідувань ДБР.
За його словами, адвокати Порошенка двічі оголошували відвід судді через підробку документів у справі, "щоб потрапити в цей суд і до цих суддів, які настільки лояльні і виконують роботу навіть замість прокурорів".
Адвокат Порошенка додав, що за документами повідомлення про підозру вручили 20 грудня, проте нардеп виїхав з України 17 грудня.
"Вони не надали жодного документа, що вони направили хоча б поштою повідомлення про підозру, тобто ми бачимо абсолютне повнісіньке беззаконня, абсолютне нехтування нормами права, спрямоване винятково на одне - перешкодити лідеру опозиції здійснювати політичну діяльність", - резюмував Головань.
- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини.
- 17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
- Раніше, 12 листопада СБУ оголосила ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що "не бачить резонансу" в оголошенні підозри Порошенку.
- США наголосили на важливості верховенства права, а не політичних мотивів у ситуації щодо підозри Порошенку.
- ЄС наголосив на пріоритетності неупередженого правосуддя, пообіцявши відстeжувати ситуацію з підозрою Порошенку.
- 6 січня Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 січня.
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