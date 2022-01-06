Суд наклав арешт на усе майно та активи Порошенка

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на засідання суду.



Захист Порошенка заявив, що збирається подавати апеляцію на рішення суду.



"Ми бачимо загострення і ми бачимо відверте, з одного боку, тиснуть і вони намагаються якомога більше дошкулити Петру Порошенку, з іншого боку, ми бачимо як вони насправді щасливі, тому що зараз наклали арешт на все майно Петра Олексійовича», - сказав адвокат Ігор Головань під час брифінгу після засідання суду.



Він додав, що Печерський суд перебуває поза територіальною юрисдикцією розслідувань ДБР.



За його словами, адвокати Порошенка двічі оголошували відвід судді через підробку документів у справі, "щоб потрапити в цей суд і до цих суддів, які настільки лояльні і виконують роботу навіть замість прокурорів".



Адвокат Порошенка додав, що за документами повідомлення про підозру вручили 20 грудня, проте нардеп виїхав з України 17 грудня.



"Вони не надали жодного документа, що вони направили хоча б поштою повідомлення про підозру, тобто ми бачимо абсолютне повнісіньке беззаконня, абсолютне нехтування нормами права, спрямоване винятково на одне - перешкодити лідеру опозиції здійснювати політичну діяльність", - резюмував Головань.

