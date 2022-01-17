"Я ще виберу. Може, й за ґратами": Порошенко про сплату застави в 1 млрд грн для уникнення арешту

Про це Порошенко сказав у інтерв'ю LB.ua.



"У суді треба обговорювати зміст підозри, а не розмір застави. У всіх же є чітке розуміння: глобальна мета - усунення Порошенка від політичної діяльності. Свого часу так від політичної діяльності усували Луценка, Тимошенко - конкурентів з парламентських перегонів. Тож для мене питання застави суто технічне. Бо тут насправді йдеться про політичні переслідування без будь-яких причин", - сказав Порошенко.



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Лідер "Європейської Солідарності" заявив, що боротиметься за своє право вести політичну діяльність, але при цьому не виключив і перебування під вартою.



"Мене не цікавить застава! Але я буду робити все, щоб якомога більш ефективно продовжити політичну діяльність. Якщо моїм поїздкам регіонами, поїздкам для зустрічей з нашими міжнародними партнерами перешкоджатимуть, я проти цього боротимусь - навіть якщо застава дозволятиме мені не бути за ґратами. (Після паузи.) Я ще виберу. Може, й за ґратами, якщо відбуватиметься таке свавілля... Як сказав класик: "Хай сильніше гримне буря", - сказав Порошенко.



П'ятий президент України зазначив, що серйозно ставиться до можливого арешту.



"Таким не можна хизуватися, це було б дивно. ...Я довгий час працюю в опозиції, і постійно по мені відбуваються абсолютно безглузді розслідування. Можливо, для мене, як Порошенка, це могла б бути й виборча технологія. Але для країни... Розумієте, коли п'ятий президент, який робив для країни те, те і те, перебуває під політичним переслідуванням в абсолютно бездоказових справах, це перетворює демократичну європейську Україну, що претендує на членство в ЄС, на пострадянську авторитарну державу. Оцього я точно допустити не можу", - сказав Порошенко.



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При цьому нардеп висловив упевненість, що засудити його до ув'язнення не вдасться.



"Перше - я не сяду. Друге - я не дозволю себе посадити. Я - не Тимошенко. Я дуже добре знаю Тимошенко, і я - не вона. Третя позиція - я буду діяти максимально ефективно для того, щоб захистити Україну. Захищаючи себе, я твердо переконаний, що захищаю Україну", - сказав Порошенко.



Лідер "Європейської Солідарності" також наголосив, що з часів переслідування Юлії Тимошенко режимом Віктора Януковича ситуація суттєво змінилася.



"Тоді не було війни! Тому зараз ціна за внутрішню дестабілізацію може бути набагато вища. Вас цікавить, як я боротимусь? Вибачте, але, з усією до вас повагою, я не розкрию деталей", - сказав Порошенко.

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