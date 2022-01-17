"Майдан може організувати лише влада": Порошенко про можливі масові акції на його підтримку
П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" народний депутат Петро Порошенко заявив, що тривалі масові акції протесту в Україні можуть початися лише внаслідок дій влади
Про це Порошенко сказав у інтерв'ю LB.ua.
"Майдан може організувати лише влада - своїми безглуздими діями. Маю наголосити: якщо влада отямиться, буде працювати на єдність країни для відсічі агресора, Петро Порошенко, "Європейська Солідарність" і, переконаний, більшість демократичних сил підтримуватимуть це", - сказав Порошенко.
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Нардеп зазначив, що робив чинній владі низку пропозицій щодо співпраці.
"Я пропонував: давайте зберемо Верховну Раду (вочевидь, йдеться про спеціальне засідання щодо напруження вздовж українських кордонів. – С.К.). Ми готові надати весь досвід і всю інформацію для того, щоб ефективно давати відсіч агресору – не лише на лінії зіткнення, а й усередині країни. Якщо влада не хоче збирати Верховну Раду – зберіть РНБО з головами фракцій. Якщо влада не захоче збирати РНБО, я готовий взяти за руку пана Зеленського і вести його для об’єднання суспільства, для того, щоб підвищити ефективність дій проти Путіна", - сказав Порошенко.
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П'ятий президент додав, що у 2014 році ситуація в Україні була гіршою за поточну, та наголосив, що має бачення щодо вирішення наявних проблем.
"Сьогодні в українській владі не розуміють серйозність викликів! Не розуміють кроків, які треба робити. Коли вони – на переговорах із західними партнерами – лише попросять про допомогу, цього абсолютно недостатньо. А комплекс проблем, з яким ми стикнулися – це не те що я критикую, це ж об’єктивно – в енергетиці комплекс проблем невирішуваний, в економці аналогічно – зовнішні ринки для нас закриті. Курсова політика непередбачувана. Економіка України неконкурентноспроможна за цих цін на енергоносії. Не кажу, що ситуація безвихідна. У 2014 році вона була гірша. Я знаю, як дати їй раду, але цим треба займатися. Якщо ж влада займається переслідуванням опозиції, проблема є вже не в Порошенка, проблема є вже в України", - сказав Порошенко.
При цьому лідер "Європейської Солідарності" наголосив, що не займається організацією акцій протесту.
"Я не є координатором масових акцій. Ми не працюємо і не будемо працювати на дестабілізацію ситуації в країні. Але ще раз кажу: Майдан може організувати лише влада. Якщо вона діятиме так, уже незалежно від волі Порошенка, ситуація піде в рознос і цим уже точно скористається Путін. Путін є мій ворог. Зеленський - усього лише опонент", - сказав Порошенко.
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- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
- 17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
- Раніше, 12 листопада, СБУ оголосила ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
- Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 січня.
- 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.
- Речниця ДБР Тетяна Сап’ян повідомила, що Печерський райсуд Києва заарештував лише ті частки телеканалу "Прямий" та "5 каналу", які належать Порошенку.
- 12 січня адвокат Ігор Головань заявив, що існує ухвала суду про примусовий привід на засідання Порошенка.
- ДБР заявило, що запобіжний захід Порошенку оберуть в день його повернення до України - 17 січня.
- Євродепутатка Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що в Європарламенті готують санкції проти суддів, які переслідують Порошенка.
- Порошенко прибув у аеропорт Варшави, щоб вилетіти до України.
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