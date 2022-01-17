Петро Порошенко вилітає до Києва

Як повідомляє "Українська правда", Петро Порошенко прибув до аеропорту столиці Польщі Варшави для реєстрації на рейс.

П'ятого президента України супроводжують народні депутати від його партії Ахтем Чийгоз та Олексій Гончаренко, а також адвокати Ігор Головань та Ілля Новіков.



Як пише інтернет-видання, на контролі виникла штовханина через журналістів.



Порошенко фотографується із перехожими. Він вже заявив журналістам, що сон у нього був добрий і хвилюватися немає чого.







Фото: Севгіль Мусаєва, "Українська правда"









Напередодні команда Порошенка розмістила фото у соцмережах із Варшави.

