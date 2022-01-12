ДБР: Запобіжний захід Порошенку оберуть в день його повернення до України - 17 січня
У понеділок, 17 січня, п'ятому президенту України Петру Порошенку обиратимуть запобіжний захід у справі про держзраду
Про це повідомляє пресслудба Державного бюро розслідувань.
"За інформацією зі ЗМІ, п'ятий президент України планує повернутися до України 17 січня 2022 року. Тому органи досудового розслідування розраховують на проведення усіх необхідних процесуальних дій в день його повернення, у тому числі обрання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.
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ДБР також звинуватило Порошенка в ухиленні від явки до суду та припустило обрання суддею "найбільш суворого запобіжного заходу".
"Ухилення п'ятим президентом України від виконання процесуальних обов’язків підозрюваного та від явки до суду може розцінюватись як один із ризиків, що надасть підстави слідчому судді для постановлення рішення про застосування найбільш суворого запобіжного заходу", - заявили в ДБР.
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