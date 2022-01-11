"Вибіркове правосуддя в Україні бачать на Заході": нардепка Совсун назвала очікуване повернення Порошенка тестом на демократію
Нардепка Інна Совсун вважає, що події після повернення Петра Порошенка до України будуть тестом на демократію
Про це вона заявила у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою".
"Повернення Петра Порошенка, як і історія з арештом майна і так званою повісткою - вона про те, чи є в Україні верховенство права. Анонсоване повернення Петра Порошенка (поки що немає підстав думати, що воно не відбудеться) - воно буде тестом на демократію, на те, чи працює в країні система права, чи є в Україні незалежні суди і чи є вибіркове політично вмотивоване правосуддя", - сказала Совсун.
На її думку, треба визнавати, що відповіді на ці питання ми знаємо.
"Ми розуміємо, що вибіркове правосуддя в Україні є. На жаль, це розуміють і бачать, не тільки в Україні, а й на Заході. Це не значить, що не можна переслідувати людину, яка колись займала посаду президента. Це значить, що це не може відбуватися за прямою вказівкою президента. Це не може відбуватись, коли сама генпрокурорка відмовляється підписувати певні документи. Арешт на майно не може накладати суддя, яка писала дисертацію під керівництвом Татарова, який зараз працює в Офісі президента", - вважає Совсун.
Вона сказала, що ці речі викликають дуже багато запитань.
"Це повернення є тестом на верховенство права. Мені б хотілось вірити, що Україна його пройде, але, на жаль, я розумію, що це буде окрема битва і окреме суперництво, для того, щоб визначити
чи працює верховенство права в Україні", - підсумувала вона.
- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
- 17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
- Раніше, 12 листопада, СБУ оголосила ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
- 6 січня Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 січня.
- 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи п’ятого президента України Петра Порошенка у справі про держзраду.
- Речниця ДБР Тетяна Сап’ян повідомила, що Печерський райсуд Києва заарештував лише ті частки телеканалу "Прямий" та "5 каналу", які належать Порошенку.
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