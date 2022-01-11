"Вибіркове правосуддя в Україні бачать на Заході": нардепка Совсун назвала очікуване повернення Порошенка тестом на демократію

Про це вона заявила у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою".



"Повернення Петра Порошенка, як і історія з арештом майна і так званою повісткою - вона про те, чи є в Україні верховенство права. Анонсоване повернення Петра Порошенка (поки що немає підстав думати, що воно не відбудеться) - воно буде тестом на демократію, на те, чи працює в країні система права, чи є в Україні незалежні суди і чи є вибіркове політично вмотивоване правосуддя", - сказала Совсун.



На її думку, треба визнавати, що відповіді на ці питання ми знаємо.



"Ми розуміємо, що вибіркове правосуддя в Україні є. На жаль, це розуміють і бачать, не тільки в Україні, а й на Заході. Це не значить, що не можна переслідувати людину, яка колись займала посаду президента. Це значить, що це не може відбуватися за прямою вказівкою президента. Це не може відбуватись, коли сама генпрокурорка відмовляється підписувати певні документи. Арешт на майно не може накладати суддя, яка писала дисертацію під керівництвом Татарова, який зараз працює в Офісі президента", - вважає Совсун.



Вона сказала, що ці речі викликають дуже багато запитань.



"Це повернення є тестом на верховенство права. Мені б хотілось вірити, що Україна його пройде, але, на жаль, я розумію, що це буде окрема битва і окреме суперництво, для того, щоб визначити

чи працює верховенство права в Україні", - підсумувала вона.





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