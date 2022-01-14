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У Європарламенті готують санкції проти суддів, які переслідують Порошенка, – євродепутатка

14 січня, 2022 п'ятниця
10:30
Суспільство Петро Порошенко

Депутатка Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель назвала брудними політичними іграми справу проти п'ятого президента України Петра Порошенка

Про це вона заявила в інтерв'ю Прямому.

Євродепутатка наголосила, що Європейський парламент застосує санкції проти осіб, причетних до політичного переслідування п’ятого президента України.  

"Загалом ми бачимо, що є загроза значного відкочування назад у демократичних стандартах в Україні. Це використання політизованого правосуддя, вибіркового правосуддя проти політичних опонентів, про що ми знаємо з часів Януковича. Я дуже шкодую, що історія повторюється знову, ми повертаємося у домайданні часи і знову бачимо справи проти політичних опонентів. Я б не рекомендувала будь-кому в Україні - чи прокурорам, чи політикам, чи суддям брати участь у цих брудних політичних іграх", - наголосила євродепутатка. 

Вона також зауважила, що репресії проти лідера опозиції під час ескалації російських військ на кордонах на користь Путіну. 

"Це ще один бік цього питання. Країна повинна бути об’єднаною, і потрібно намагатися знайти спільну позицію, як протидіяти спільному зовнішньому ворогу, а не боротися з внутрішніми політичними опонентами в Україні. Я думаю, що це не дуже розумно - зараз грати на руку Путіну можливим арештом колишнього Президента України", - говорить Віола фон Крамон.

"Ми маємо дуже уважно до цього поставитись. Ми бачили, які саме звинувачення висуваються, вони всі штучні, вигадані і це чітко нагадує мені часи Януковича, коли він посадив до в’язниці Юлію Тимошенко та арештував багатьох інших колишніх політиків. Це дуже схоже", - говорить депутатка Європарламенту. 

"Добре, коли є чесна політична конкуренція. Якщо ми маємо вибори попереду, то у політиці потрібно боротися політичними методами, а не через використання правосуддя. І звичайно, коли ми бачимо, які політичні опоненти сьогодні в Україні, то, звичайно, колишній президент є серйозним конкурентом і тим, хто може бути загрозою для діючого президента", - зазначає депутатка. 

Вона також зауважила: "Якщо ви подивитесь на період 2010-2011 років, то причетні судді та політики потрапили під індивідуальні санкції. Звичайно, санкції мають бути уважно вивірені та обрані. Ми не зацікавлені карати непричетних до цих брудних політичних ігор. Але люди, які відверто підтримують такі брудні політичні ігри, звичайно мають відчути політичні та економічні наслідки. Ми тут в Європарламенті дуже чітко на цьому наполягаємо. Ми вже звернулися за цільовими санкціями проти російських суддів, які залучені до політичного правосуддя. І, звичайно, ми виступатимемо за такі самі санкції у випадку України. Ми виступатимемо за цільові санкції проти тих осіб, які залучені до цих брудних ігор".

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санкції
Європарламент
Петро Порошенко
судді
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