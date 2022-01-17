"Політичний сезон починається": Порошенко пояснив, чому вирішив повернутися саме 17 січня
П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" народний депутат Петро Порошенко пояснив обрання 17 січня для повернення в Україну завершенням новорічних свят і початком робочого тижня
Про це Порошенко сказав у інтерв'ю LB.ua.
"Щодо до того, куди я спершу поїду. Хочу наголосити: політичний сезон в Україні починається лише з завтрашнього дня. Дотепер у нас були свята. Президент відпочивав, його камарилья – теж. Саме тому я вирішив повернутися 17 числа. Хоча Верховна Рада почне роботу де-факто ще через тиждень, але зараз іде робота в комітетах. Отже, ми запропонували суду, що готові приїхати 17-го, і якщо суд вважає за потрібне, може призначити на цей день засідання", - сказав Порошенко.
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Нардеп зазначив, що планує поїхати з аеропорту одразу до суду.
"Як відомо, вони поставили 11 годину (початок судового засідання - ред.), щоб ми не встигли нікуди заїхати (з аеропорту - ред.), тож ми поїдемо одразу до суду. Я візьму участь у засіданні. Я готовий буду разом зі своїми захисниками продемонструвати суспільству абсолютну нікчемність звинувачення. Навіть не нікчемність – його відсутність. Там навіть немає що коментувати", - сказав Порошенко.
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- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
- 17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
- Раніше, 12 листопада, СБУ оголосила ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
- Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 січня.
- 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.
- Речниця ДБР Тетяна Сап’ян повідомила, що Печерський райсуд Києва заарештував лише ті частки телеканалу "Прямий" та "5 каналу", які належать Порошенку.
- 12 січня адвокат Ігор Головань заявив, що існує ухвала суду про примусовий привід на засідання Порошенка.
- ДБР заявило, що запобіжний захід Порошенку оберуть в день його повернення до України - 17 січня.
- Євродепутатка Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що в Європарламенті готують санкції проти суддів, які переслідують Порошенка.
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