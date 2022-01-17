"Політичний сезон починається": Порошенко пояснив, чому вирішив повернутися саме 17 січня

Про це Порошенко сказав у інтерв'ю LB.ua.



"Щодо до того, куди я спершу поїду. Хочу наголосити: політичний сезон в Україні починається лише з завтрашнього дня. Дотепер у нас були свята. Президент відпочивав, його камарилья – теж. Саме тому я вирішив повернутися 17 числа. Хоча Верховна Рада почне роботу де-факто ще через тиждень, але зараз іде робота в комітетах. Отже, ми запропонували суду, що готові приїхати 17-го, і якщо суд вважає за потрібне, може призначити на цей день засідання", - сказав Порошенко.



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Нардеп зазначив, що планує поїхати з аеропорту одразу до суду.



"Як відомо, вони поставили 11 годину (початок судового засідання - ред.), щоб ми не встигли нікуди заїхати (з аеропорту - ред.), тож ми поїдемо одразу до суду. Я візьму участь у засіданні. Я готовий буду разом зі своїми захисниками продемонструвати суспільству абсолютну нікчемність звинувачення. Навіть не нікчемність – його відсутність. Там навіть немає що коментувати", - сказав Порошенко.

Раніше повідомлялося, що Порошенко прибув у аеропорт Варшави , щоб вилетіти до України.