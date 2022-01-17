Суд не обрав запобіжний захід Порошенку: рішення оголосять 19 січня

Відповідне рішення прийняли під час засідання суду, передає Еспресо.TV.



Секретар Печерського райсуду повідомив, що рішення суду у справі Петра Порошенка оголосять 19 січня о 14.00.



"Вихід слідчого судді з нарадчої кімнати для проголошення рішення відбудеться 19 січня о 14-й годині", - оголосив представник суду.



Після цього сьогоднішнє судове засідання було оголошено закритим.



Головуючий суддя, котрий обирав запобіжний захід Порошенку, Олексій Соколов пробув у нарадчій кімнаті майже 5 годин.



Прокурор попросив для Порошенка утримання під вартою на 2 місяці із заставою у 1 млрд грн. Також суд просили зобов'язати п'ятого президента здати свої паспорти та носити електронний браслет.



У свою чергу, адвокати просили Печерський суд не призначати жодного запобіжного заходу п'ятому президенту України.



До цього Порошенко заявив, що у документах звинувачення присутні формулювання "ДНР" та "ЛНР", які, згідно з українським законодавством, мають вживатися в офіційних документах із приставкою "терористичні організації".



У понеділок, 17 січня, п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів до України. З аеропорту Порошенко поїхав до Печерського райсуду Києва, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду.