"Зеленський забороняє підписувати підозру Коломойському": Порошенко припустив, що олігарх шантажує президента

Про це Порошенко сказав у інтерв'ю LB.ua.



"Я стверджую, що Коломойський має вирішальний вплив на рішення Зеленського. Мав, має і буде продовжувати мати. Припускаю, йому є чим Зеленського шантажувати. Інакше неможливо пояснити, чому Коломойському досі – попри всю наявну доказову базу – не пред’явлена підозра, а Порошенкові пред’явлена", - сказав Порошенко.



Читайте також. "Я ще виберу. Може, й за ґратами": Порошенко про сплату застави в 1 млрд грн для уникнення арешту



При цьому Порошенко назвав виступ Зеленського щодо підтримки санкцій США проти Коломойського суто декларативним і заявив, що президент забороняє підписувати підозру олігарху.



"А вони (санкції - ред.) введені? Те, що Зеленський каже у відосиках, і те, що робить як президент – це, як говорять в Одесі, дві великі різниці. Якщо він щиро підтримав, то де арешт майна Коломойського? Де санкції, які застосовані? Чому не предʼявлена підозра (Коломойському - ред.)? Можете мені пояснити, чому за майже три роки Зеленського не предʼявлена підозра? А я вам скажу – бо прокурор її не підписує! Вона готова вже три роки. Ніхто не підписує. Зеленський забороняє будь-кому підписувати підозру Коломойському", - сказав Порошенко.



Читайте також. "РФ вигідно, щоб Україна зробила те, чого хотів Путін": євродепутатка від Литви заявила, що за справою Порошенка стежать у Європарламенті