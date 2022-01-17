"Зеленський забороняє підписувати підозру Коломойському": Порошенко припустив, що олігарх шантажує президента
П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" народний депутат Петро Порошенко припустив наявність у олігарха Ігоря Коломойського компромату на президента Володимира Зеленського
Про це Порошенко сказав у інтерв'ю LB.ua.
"Я стверджую, що Коломойський має вирішальний вплив на рішення Зеленського. Мав, має і буде продовжувати мати. Припускаю, йому є чим Зеленського шантажувати. Інакше неможливо пояснити, чому Коломойському досі – попри всю наявну доказову базу – не пред’явлена підозра, а Порошенкові пред’явлена", - сказав Порошенко.
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При цьому Порошенко назвав виступ Зеленського щодо підтримки санкцій США проти Коломойського суто декларативним і заявив, що президент забороняє підписувати підозру олігарху.
"А вони (санкції - ред.) введені? Те, що Зеленський каже у відосиках, і те, що робить як президент – це, як говорять в Одесі, дві великі різниці. Якщо він щиро підтримав, то де арешт майна Коломойського? Де санкції, які застосовані? Чому не предʼявлена підозра (Коломойському - ред.)? Можете мені пояснити, чому за майже три роки Зеленського не предʼявлена підозра? А я вам скажу – бо прокурор її не підписує! Вона готова вже три роки. Ніхто не підписує. Зеленський забороняє будь-кому підписувати підозру Коломойському", - сказав Порошенко.
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- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
- 17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
- Раніше, 12 листопада, СБУ оголосила ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
- Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 січня.
- 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.
- Речниця ДБР Тетяна Сап’ян повідомила, що Печерський райсуд Києва заарештував лише ті частки телеканалу "Прямий" та "5 каналу", які належать Порошенку.
- 12 січня адвокат Ігор Головань заявив, що існує ухвала суду про примусовий привід на засідання Порошенка.
- ДБР заявило, що запобіжний захід Порошенку оберуть в день його повернення до України - 17 січня.
- Євродепутатка Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що в Європарламенті готують санкції проти суддів, які переслідують Порошенка.
- Порошенко прибув у аеропорт Варшави, щоб вилетіти до України.
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