Справа про корупцію у Київському апеляційному суді: ВРП дозволила заарештувати суддю Дзюбіна
Вища рада правосуддя у понеділок, 4 грудня, підтримала подання керівника САП про надання згоди на арешт судді Київського апеляційного суду В'ячеслава Дзюбіна, якого підозрюють в хабарі у $35 тисяч за рішення скасувати арешт на повітряні судна
Про це стало відомо під час засідання Вищої ради правосуддя 4 грудня, повідомляє журналіст Олег Новіков.
Зазначається, що відповідне рішення ухвалили усі 15 членів ВРП
Під час засідання прокурор САП Борис Василенков розповів, що Дзюбін одержав $35 тисяч неправомірної вигоди, з яких $10 тис. залишив собі. Решту $25 тис. він передав судді Ігорю Паленику в коробці з-під віскі. Водночас Паленик обміняв $16 600 на інші купюри і передав їх колегам Юрію Сливі та Віктору Глиняному (по $8300).
"Кошти Сливі передали і завуалювали їх як пачку кави: "Ось я тобі (Сливі) передаю пачку з кавою, дуже гарна кава, розчинна, ти колись мені давав і я тобі даю". Передачу коштів Глиняному теж завуалювали передачу як нібито рекламну брошуру: "Дуже гарний інтернет-провайдер, ти (Гляняний) маєш скористатися і прочитати брошуру", - розповів розповів Олег Новіков, який веде телеграм-канал про справи НАБУ і САП.
Сам Дзюбін не був присутній на засіданні, оскільки, за словами захисту, він був госпіталізований. Захист заперечував проти подання і вважав, що кошти підкинули.
Вища рада правосуддя сьогодні також слухатиме подання й по інших трьох суддях.
- Нагадаємо, 30 листопада Національне антикорупційне бюро України викрило чотирьох суддів Київського апеляційного суду на хабарі у 35 тисяч доларів: за гроші вони мали ухвалити "потрібне рішення".
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