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Передавали в коробці з-під віскі: НАБУ викрило суддів Київського апеляційного суду на хабарі $35 тис.

30 листопада, 2023 четвер
15:48
Кримінал Київський апеляційний суд

Національне антикорупційне бюро України викрило чотирьох суддів Київського апеляційного суду на хабарі у 35 тисяч доларів: за гроші вони мали ухвалити "потрібне рішення"

Про це інформує НАБУ. 

Вказано, що НАБУ і САП викрили суддів 29 листопада. За даними слідства, один із суддів Київського апеляційного суду запропонував стороні у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства. Для ухвалення такого рішення представник компанії мав заплатити чотирьом суддям 35 тис. доларів.  

"Передача неправомірної вигоди відбулась 28 листопада. 10 тис. дол. США суддя-посередник залишив собі, а 25 тис. дол. США поклав у коробку з-під віскі для подальшої передачі колегам. Вони ж після отримання коштів розділили їх між собою", - йдеться у повідомленні. 

За місцями перебування та проживання суддів детективи провели обшуки: вони вилучили незаконно отримані кошти.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення суддям про підозру за попередньо ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

За інформацією джерел Суспільного у правоохоронних органах йдеться про суддів Юрія Сливу, Віктора Глиняного, Ігоря Паленика та В'ячеслава Дзюбіна. 

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше СБУ затримала чиновника Антимонопольного комітету, якого підозрюють у хабарі за не фіксування порушення. Посадовець вимагав від комерційних організацій гроші за те, що не покарає їх за порушення антимонопольних норм.
Суспільство
Україна
НАБУ
новини Києва
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