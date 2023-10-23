"Не фіксував порушення та "обклав даниною": чиновника АМКУ затримали під час отримання хабаря
СБУ затримала чиновника Антимонопольного комітету, якого підозрюють у хабарі за не фіксування порушення
Про це інформує Служба безпеки України.
"Кіберфахівці ліквідували корупційну схему у Північному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету (АМКУ). У результаті комплексних заходів у Києві затримано посадовця відділу досліджень та розслідувань цієї держустанови, який налагодив злочинний механізм одержання грошей від підприємців", - йдеться в заяві.
Посадовець вимагав від комерційних організацій гроші за те, що не покарає їх за порушення антимонопольних норм. Доведено, що державний службовець брав хабар від місцевої фірми, що продає хімію й обладнання для очищення. За 8 тисяч доларів він пообіцяв директору фірми, що не застосує до нього штрафи за порушення, які були виявлені під час перевірки.
Чиновник отримав першу частину хабаря, а СБУ зафіксували цей факт і затримали його, коли він брав ще одну партію грошей.
Згідно з доказами, які були зібрані, йому оголосили про підозру за одержання хабаря. Нині він під арештом. Проводиться розслідування всіх деталей злочину.
За свої дії він може отримати до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Фото: Служба безпеки України
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Таокж у січні 2022 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) за власною ініціативою розслідував факт продажу ПАТ "Ukrainian chemical products" (раніше - "Кримський Титан") російській компанії "Русский титан".
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