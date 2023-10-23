"Не фіксував порушення та "обклав даниною": чиновника АМКУ затримали під час отримання хабаря

Про це інформує Служба безпеки України.

"Кіберфахівці ліквідували корупційну схему у Північному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету (АМКУ). У результаті комплексних заходів у Києві затримано посадовця відділу досліджень та розслідувань цієї держустанови, який налагодив злочинний механізм одержання грошей від підприємців", - йдеться в заяві.

Посадовець вимагав від комерційних організацій гроші за те, що не покарає їх за порушення антимонопольних норм. Доведено, що державний службовець брав хабар від місцевої фірми, що продає хімію й обладнання для очищення. За 8 тисяч доларів він пообіцяв директору фірми, що не застосує до нього штрафи за порушення, які були виявлені під час перевірки.

Чиновник отримав першу частину хабаря, а СБУ зафіксували цей факт і затримали його, коли він брав ще одну партію грошей.

Згідно з доказами, які були зібрані, йому оголосили про підозру за одержання хабаря. Нині він під арештом. Проводиться розслідування всіх деталей злочину.

За свої дії він може отримати до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: Служба безпеки України

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.