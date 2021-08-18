Справа Шеремета: Кузьменко заявила, що її переслідують
Підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко заявила про переслідування
Про це вона повідомила у Facebook.
"Ситуація неприємна - нас дійсно переслідують. Після випадків переслідування і спроб проникнути в приміщення проживання Яни (Дугарь. - Ред.), я намагаюся уважно стежити у тому числі і за автомобілями, які їздять поряд зі мною", - написала вона.
Кузьменко заявила, що у неї немає суїцидальних настроїв, машина знаходиться в ідеальному стані, а водить вона украй акуратно. Також, за словами кардіохірурга, у неї немає проблем із здоров'ям.
"У випадку якщо раптом я починаю брати провину за вбивство Шеремета на себе - це брехня, прошу відразу розцінювати як гучний крик про негайну допомогу", - додала Кузьменко.
- Раніше друга підозрювана у справі про вбивство Шеремета Яна Дугарь заявила про стеження.
- 17 серпня суд залишив обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під домашнім арештом ще на два місяці.
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