Справа Шеремета: Кузьменко заявила, що її переслідують

Про це вона повідомила у Facebook.

"Ситуація неприємна - нас дійсно переслідують. Після випадків переслідування і спроб проникнути в приміщення проживання Яни (Дугарь. - Ред.), я намагаюся уважно стежити у тому числі і за автомобілями, які їздять поряд зі мною", - написала вона.

Кузьменко заявила, що у неї немає суїцидальних настроїв, машина знаходиться в ідеальному стані, а водить вона украй акуратно. Також, за словами кардіохірурга, у неї немає проблем із здоров'ям.

"У випадку якщо раптом я починаю брати провину за вбивство Шеремета на себе - це брехня, прошу відразу розцінювати як гучний крик про негайну допомогу", - додала Кузьменко.

