Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під домашнім арештом

Про це повідомив адвокат Антоненка Станіслав Кулик, передає Еспресо.TV.

Кулик повідомив, що Андрія Антоненка залишили на два місяці під домашнім арештом.



Саме під домашнім арештом Антоненко перебуватиме до 17 жовтня.

Нагадаємо, у липні Антоненка не відпустили під особисті зобов'язання.

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