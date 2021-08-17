Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під домашнім арештом
Суд залишив обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під домашнім арештом ще на два місяці
Про це повідомив адвокат Антоненка Станіслав Кулик, передає Еспресо.TV.
Кулик повідомив, що Андрія Антоненка залишили на два місяці під домашнім арештом.
Саме під домашнім арештом Антоненко перебуватиме до 17 жовтня.
- Нагадаємо, у липні Антоненка не відпустили під особисті зобов'язання.
- Новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прокоментував хід суду у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.
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