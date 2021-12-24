Справа Шеремета: суд зняв електронний браслет з Антоненка
24 грудня Шевченківський райсуд Києва продовжив нічний домашній арешт ветерану російсько-української війни музиканту Андрію Антоненку, якого обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета, але зняв з нього електронний браслет
Про це пише Укрінформ.
"Суд ухвалив: клопотання прокурора про продовження Антоненку строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити частково. Продовжити Антоненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби - з 23:00 по 6:00. Строк дії запобіжного заходу встановити 2 місяці - до 24 лютого 2022 року включно", - заявила суддя Оксана Голуб.
Адвокат Дмитро Круговий пояснив, що суд зняв з Андрія Антоненка електронний браслет і змінив місце відбування домашнього арешту, оскільки той переїхав.
Іншій обвинуваченій у вбивстві журналіста Павла Шеремета, Юлії Кузьменко, подовжили домашній арешт до 24 лютого, а Яні Дугарь суд продовжив строк дії обов’язків теж до 24 лютого.
Потім суд переніс розгляд справи до 21 січня.
- Нагадаємо, у липні 2021 року Антоненка не відпустили під особисті зобов'язання.
- Новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прокоментував хід суду у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.
- У серпні суд залишив Антоненка під домашнім арештом до 17 жовтня.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.08
Купівля 27.08Продаж 27.33
-
EUR
Купівля 30.57Продаж 30.98
- Актуальне
- Важливе