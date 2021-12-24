Справа Шеремета: суд зняв електронний браслет з Антоненка

Про це пише Укрінформ.



"Суд ухвалив: клопотання прокурора про продовження Антоненку строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити частково. Продовжити Антоненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби - з 23:00 по 6:00. Строк дії запобіжного заходу встановити 2 місяці - до 24 лютого 2022 року включно", - заявила суддя Оксана Голуб.



Адвокат Дмитро Круговий пояснив, що суд зняв з Андрія Антоненка електронний браслет і змінив місце відбування домашнього арешту, оскільки той переїхав.



Іншій обвинуваченій у вбивстві журналіста Павла Шеремета, Юлії Кузьменко, подовжили домашній арешт до 24 лютого, а Яні Дугарь суд продовжив строк дії обов’язків теж до 24 лютого.



Потім суд переніс розгляд справи до 21 січня.

Нагадаємо, у липні 2021 року Антоненка не відпустили під особисті зобов'язання.

Новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прокоментував хід суду у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

У серпні суд залишив Антоненка під домашнім арештом до 17 жовтня.

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