Справа судді Чауса. Стало відомо, коли почнеться судовий розгляд по суті

Таке рішення ВАКС ухвалив у п'ятницю, 26 листопада, під час підготовчого засідання стосовно колишнього судді Дніпровського районного суду міста Києва, що вимагав й одержав $150 тис. неправомірної вигоди (понад 3,7 млн грн за курсом НБУ на момент вчинення злочину). Про це із посиланням на телеграм Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) передає Еспресо.TV.

Розгляд справи по суті розпочнеться о 9:00 ранку у вівторок, 30 листопада 2021 року.



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При цьому колегія суддів ВАКС також відмовила стороні захисту у зміні запобіжного заходу, який було обрано обвинуваченому, та продовжила запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 24 січня 2022 року.





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