Справу командира, який побив строковика на Житомирщині, скерували до суду
ДБР завершило досудове розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин у Житомирській області, який застосував фізичну силу до підлеглого
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Командира частини звинувачують у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Обвинувальний акт направили до суду.
- Інцидент із побиттям строковика на Житомирщині ДБР почало розслідувати у березні після поширення відповідного відео в соцмережах.
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