Справу командира, який побив строковика на Житомирщині, скерували до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Командира частини звинувачують у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Обвинувальний акт направили до суду.