Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом побиття командиром взводу однієї із військових частин на Житомирщині підлеглого солдата. Розслідування розпочато на підставі матеріалів військової служби правопорядку", – пише пресслужба.

Наразі життю та здоров’ю солдата строкової служби нічого не загрожує, тяжкість отриманих ушкоджень встановлюють.

Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення військовою службовою особою повноважень, вчинені в умовах воєнного стану.

Молодшому лейтенанту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Нагадуємо, 11 березня у telegram-каналах почало ширитись відео, на якому видно чоловіка, який б'є солдата. У мережі повідомили, що це лейтенант Віктор Вітусевич. Зазначається, що він побив строковика за ймовірне вживання алкоголю. Сам командир другого взводу роти охорони навчального центру вже відреагував на інцидент: записав відео з вибаченнями та поясненням зі своєї сторони причини вчинку.

"Я, молодший лейтенант Вітусевич Віктор Анатолійович, буду з вами чесним – я був не правий і готовий понести покарання, на яке я заслуговую. Та хочу сказати, що алкоголь в армії – це недопустимо, це смерть на фронті, ризик для життя всьому підрозділу, де б він не був – на навчаннях чи в районі виконання бойових дій", – сказав військовий.

На сторінці 190-го навчального центру ЗСУ в с. Гуйва на Житомирщині написали, що фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків до кінця службового розслідування.