Сприятимуть відбудові та боротьбі з корупцією: 4 проєкти з відкритих даних отримали по 1,1 млн грн на розвиток
Чотири проєкти з відкритих даних перемогли у конкурсі на Open Datathon reUkraine: вони отримали по 1,1 млн грн на впровадження та розвиток ідей, які сприятимуть відбудові та боротьбі з корупцією
Про це інформує Міністерство цифрової трансформації.
У конкурсі перемогли:
- сервіс, який надає доступ до публічних реєстрів для громадян та бізнесу "Опендатабот". Нова функція "Корупційні ризики будівництва" дає змогу відстежити дозвільну документацію про новобудови й реконструкції на корупційні та інші ризики
- рішення для пошуку безбар’єрних локацій по всій країні "Доступно!" від Українського центру суспільних даних
- інструмент для майбутніх мам, який дає змогу швидко знайти лікарню, отримати безоплатну медичну допомогу, боротися з неформальними платежами та маніпуляціями під час отримання медичних послуг, чатбот "Буду мамою" від команди "Ліки Контроль"
- система дашбордів з аналітичними показниками громад, яка підвищить ефективність управлінських рішень, інвестиційну привабливість, відкритість для мешканців Clarity Hromada від Clarity Project
Команді Address Forever, яка направлена на боротьбу з корупцією у сфері ритуальних послуг, журі надали менторську підтримку.
"Протягом 100 днів команди впровадять свої рішення, які сприятимуть розвитку держави та боротьбі зі схемами та корупцією", - додали у Мінцифри.
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