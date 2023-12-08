Сприятимуть відбудові та боротьбі з корупцією: 4 проєкти з відкритих даних отримали по 1,1 млн грн на розвиток

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації.

У конкурсі перемогли:

сервіс, який надає доступ до публічних реєстрів для громадян та бізнесу "Опендатабот". Нова функція "Корупційні ризики будівництва" дає змогу відстежити дозвільну документацію про новобудови й реконструкції на корупційні та інші ризики

рішення для пошуку безбар’єрних локацій по всій країні "Доступно!" від Українського центру суспільних даних

інструмент для майбутніх мам, який дає змогу швидко знайти лікарню, отримати безоплатну медичну допомогу, боротися з неформальними платежами та маніпуляціями під час отримання медичних послуг, чатбот "Буду мамою" від команди "Ліки Контроль"

система дашбордів з аналітичними показниками громад, яка підвищить ефективність управлінських рішень, інвестиційну привабливість, відкритість для мешканців Clarity Hromada від Clarity Project

Команді Address Forever, яка направлена на боротьбу з корупцією у сфері ритуальних послуг, журі надали менторську підтримку.

"Протягом 100 днів команди впровадять свої рішення, які сприятимуть розвитку держави та боротьбі зі схемами та корупцією", - додали у Мінцифри.