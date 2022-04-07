Спроби РФ підтримувати курс рубля виснажать її військовий потенціал, - мінфін США

Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо, повідомляє CNN.



"Ми працювали з нашими європейськими союзниками та партнерами, щоб ввести низку руйнівних санкцій проти російської економіки. Через наші санкції вони беруть гроші, які заробляли шляхом експорту за кордон, і примушують своїх експортерів повертати їх у Росію і купувати рублі", - сказав Адейемо.



"Кожного разу, коли вони беруть долар чи євро і повертають їх у Росію і змушують свої компанії купувати рублі, це виснажує їхні ресурси, які потрібні їм для продовження війни", - заявив заступник міністра фінансів.



Адейемо не відповів прямо, чи повинна Європа припинити купувати газ у Росії, сказавши, що Європа має "зобов’язання відключитися від російської енергетики, і саме це вони почали робити", посилаючись на заборону російського вугілля 6 квітня.



За словами представника мінфіну США, зараз казначейство зосереджено на тому, щоб росіяни припинили ухилятися від санкцій і переслідувати "російські військові машини", включаючи аерокосмічну та військову промисловість.



"Для нас головне - переконатися, що ми робимо це таким чином, щоб завдати шкоди російській економіці більше, ніж нашій економіці", - сказав Адейемо.



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