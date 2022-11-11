США більше не розглядають Росію як країну з ринковою економікою

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство торгівлі США скасувало статус, наданий РФ два десятиліття тому, який обмежував розрахунок антидемпінгових мит на російські товари.

У міністерстві зазначили, що за підсумками проведеного аналізу виявили: "широка" участь уряду в російській економіці призвела до викривлення цін і витрат. А це, додали в міністерстві, неточно відображає, чи справедливо російські компанії встановлювали ціни на імпорт у Сполучені Штати.

"Це рішення дає Сполученим Штатам можливість застосувати повну силу антидемпінгового законодавства США для усунення ринкових спотворень, викликаних посиленням втручання російського уряду в економіку", – йдеться в заяві міністерства торгівлі США.

Вашингтон надав Росії статус країни з ринковою економікою 2002 року. Це стало важливим кроком для вступу РФ до Світової організації торгівлі 2012-го.

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