США більше не розглядають Росію як країну з ринковою економікою
Сполучені Штати Америки скасували статус Росії як країни з ринковою економікою
Про це повідомляє Reuters.
Міністерство торгівлі США скасувало статус, наданий РФ два десятиліття тому, який обмежував розрахунок антидемпінгових мит на російські товари.
У міністерстві зазначили, що за підсумками проведеного аналізу виявили: "широка" участь уряду в російській економіці призвела до викривлення цін і витрат. А це, додали в міністерстві, неточно відображає, чи справедливо російські компанії встановлювали ціни на імпорт у Сполучені Штати.
"Це рішення дає Сполученим Штатам можливість застосувати повну силу антидемпінгового законодавства США для усунення ринкових спотворень, викликаних посиленням втручання російського уряду в економіку", – йдеться в заяві міністерства торгівлі США.
Вашингтон надав Росії статус країни з ринковою економікою 2002 року. Це стало важливим кроком для вступу РФ до Світової організації торгівлі 2012-го.
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