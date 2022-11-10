Про це йдеться на порталі Європейської ради.

"Сьогодні Головування Ради ЄС та Європейський Парламент досягли попередньої згоди щодо рішення не визнавати російські документи для подорожей, видані в Україні та Грузії. Узгоджений текст має бути остаточно прийнятий Радою ЄС та Європарламентом перед проходженням формальної процедури прийняття", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, російські документи для подорожей, видані на тимчасово окупованих Росією територіях України чи Грузії, не прийматимуть як дійсні документи для подорожей, зокрема, при отриманні віз.

10 листопада Європарламент схвалив угоду про спрощення автоперевезень з Україною. Угода між ЄС та Україною дозволить українським водіям продовжувати використовувати свої чинні українські водійські права для водіння в ЄС без необхідності мати міжнародне посвідчення водія.

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