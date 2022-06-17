Про це повідомляє Міненергетики України.

Сторони обговорили зміцнення співпраці України з американською компанією Westinghouse, в тому числі й збільшення постачань ядерного палива, що дозволить повністю відмовитися від російських ядерних збірок на українських АЕС, а також побудову нових блоків за американською технологією.

Галущенко поінформував про нищівні збитки, які несе український енергосектор внаслідок дій окупантів. Водночас за його словами, українська енергосистема має достатній резерв не лише для забезпечення внутрішнього попиту на електроенергію, а також і для експорту до країн Європи.

Бріджит Брінк наголосила на підтримці з боку США у підготовці України до наступного опалювального сезону.

"Ми відчуваємо вашу постійну всебічну підтримку. Я щиро вдячний США, зокрема, й за підтримку процесу синхронізації української енергосистеми з ENTSO-E. Ваша підтримка дає нам впевненість, що ми здолаємо всі надскладні виклики", - наголосив Герман Галущенко.

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