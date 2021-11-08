США дозволили вакцинованим від коронавірусу в'їзд до країни

Про це повідомляє "Голос Америки".



У Сполучених Штатах скасували обмеження на в'їзд до країни.



Авіаперевізник United Airlines зазначає, що порівняно з минулим тижнем кількість міжнародних пасажирів зросла в 1,5 раза. Перевізник Delta Air повідомив, що кількість бронювань становить 450%, і попередив пасажирів про можливі довгі черги на паспортному контролі в аеропортах.



Туристи повинні мати щеплення вакцинами, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я чи американськими регуляторами. Сертифікати про вакцинацію перевірятимуть перед посадкою на літак або на пункті перетину кордону в усіх пасажирів, окрім дітей до 18 років.



У Білому домі повідомили, що "нададуть додаткові ресурси", зважаючи на ймовірне зростання пасажиропотоку в аеропортах і на наземних пунктах пропуску.



Адміністрація попереднього президента США Дональда Трампа запровадила обмеження через коронавірус у 2020 році. В'їзд до США був заборонений людям без громадянства чи дозволу на проживання в США з 33 країн, зокрема з 26 держав Шенгенської зони, Індії, Китаю, Ірану, Південної Африки, Бразилії, Великої Британії й Ірландії. Україна в цьому переліку зазначена не була.



Також в'зд до країни був заборонений тим, хто побував у одній з циз 33 держав менше, ніж за 14 днів до того.



За словами представників туристичної галузі США, громадяни цих 33 держав становили 53% туристичного потоку США, тож через обмеження від березня 2020 року було втрачено 300 млрд $.

Раніше повідомлялося, що у США завершили випробування таблеток від COVID-19 Pfizer, що на 89% знижують рівень госпіталізацій та ризик тяжкого захворювання у дорослих.

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