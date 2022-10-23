США. Франція та Ізраїль могли б постачати Україні ЗРК з протиракетними можливостями, - генерал Романенко
Україна має працювати з союзниками, щоб мати зенітно-ракетні комплекси з протиракетними можливостями для протидії балістичним ракетам
Про це в ефірі Еспресо сказав ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко.
"В боротьбі з балістичними ракетами, проти яких у нас немає ефективних засобів, треба працювати з союзниками. Добиватися поставок зенітно-ракетних комплексів з протиракетними можливостями. Могли б допомогти США і комплекси Patriot в останній модифікації. Також французький комплекс Mamba здатний знищувати балістичні ракети. Теж ізраїльські комплекси Barak-8 та David’s Sling. Перший може стріляти на 70-100 км залежно від модифікації, але з можливістю ураження тактичних ракет", - розповів він.
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