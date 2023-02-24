США готові до переговорів з РФ лише на базі української "формули миру", - Нуланд

Про це в інтерв'ю російській агенції ТАСС заявила заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд, повідомляє "Європейська правда".

"Українська сторона запропонувала план з досягнення миру з десяти пунктів. Росія ніяк не відреагувала на цей план. Якби мирні переговори почалися на основі формули справедливого миру, яку запропонували українці, звісно, ми б це підтримали", – сказала вона.

Вона наголосила: "якщо Росія перестане воювати, війна закінчиться, а якщо Україна припинить воювати, то закінчиться Україна".