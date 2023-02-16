США компенсують Чехії $200 млн за військову допомогу Україні

Про це заявив новий посол США у Празі Біжан Сабет, повідомляє CTK.

"Ці кошти призначені для нарощування потенціалу наших чеських союзників зі стримування та захисту від зрослої загрози з боку Росії, а також для заміни військових потужностей, які Чехія надала або надасть Україні", - сказав Сабет.

Новий пакет фінансової допомоги Чехії буде передано на додаток до 106 мільйонів доларів, які США надали восени минулого року.