США, Мексика та Канада закликали Росію вивести війська з України
США, Канада та Мексика закликали Росію негайно вивести вивести всі війська з України і повернутись до дипломатії
Про це йдеться у спільній заяві очільників зовнішньополітичних відомств, повідомляє Голос Америки.
Вони підкреслили важливість континентальної солідарності у відповідь на агресію Росії проти України.
"Ми підтверджуємо непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і засуджуємо неспровоковане вторгнення Росії до суверенного та демократичного сусіда, що є порушенням міжнародного права", - йдеться в заяві.
Країни засудили те, що вторгнення призвело до смертей цивільних осіб, наголосили на важливості поставок гуманітарної допомоги, а також підтримали притягнення злочинців до відповідальності.
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