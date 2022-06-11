США, Мексика та Канада закликали Росію вивести війська з України

Про це йдеться у спільній заяві очільників зовнішньополітичних відомств, повідомляє Голос Америки.

Вони підкреслили важливість континентальної солідарності у відповідь на агресію Росії проти України.

"Ми підтверджуємо непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і засуджуємо неспровоковане вторгнення Росії до суверенного та демократичного сусіда, що є порушенням міжнародного права", - йдеться в заяві.

Країни засудили те, що вторгнення призвело до смертей цивільних осіб, наголосили на важливості поставок гуманітарної допомоги, а також підтримали притягнення злочинців до відповідальності.