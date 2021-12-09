США можуть тиснути на Україну з метою надання часткової автономії окупованим територіям Донбасу, - AP

Про це пише Associated Press.



Видання зазначає, що мета президента США Джо Байдена полягає в тому, щоб спонукати Україну ухвалити певні рішення стосовно Сходу України, "не створюючи враження, що він поступається очільнику РФ Володимиру Путіну".



"Представники адміністрації припустили, що США тиснуть на Україну, щоб вона офіційно передала певну автономію українським територіям на Сході країни, які зараз контролюють окупаційні сили Росії, котрі повстали проти Києва в 2014 році. Невизначений "особливий статус" для цих територій був викладений у неоднозначній мирній угоді за посередництва Європи в 2015 році, але вона так і не була досягнута", - пише Associated Press.



Мова йде про надання окупованій частині Донбасу контролю над власною системою охорони здоров'я, поліцією та школами.

Нагадаємо, 7 грудня, президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели зустріч у режимі відеоконференції. Байден попередив Путіна про спільну з союзниками відповідь "економічними та іншими заходами" в разі нового нападу РФ на Україну

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