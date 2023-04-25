США направили в Україну хакерів, які допомагають боротися з російськими кібернападами
США відправили до України своїх фахівців для допомоги у боротьбі з російськими кібернападами
Про це з посланням на заяву генерал-майора армії США Вільяма Хартмана повідомляє Reuters.
"Збройні сили США Cyber National Mission Force (CNMF) направили 43 фахівці в Україну, які борються з російськими кібернападами під час війни. Це групи захисту і вони полюють на спільних супротивників", - заявив Хартман.
Він розповів, що за останні три роки CNMF провели 47 оборонних кібероперацій у 20 країнах.
Також Хартман додав, що фахівці CNMF відомі тим, що запобігли потенційним нападам на три федеральні агентства США.
- Агентство з кіберзахисту уряду Великої Британії попередило про загрозу кібератак на об'єкти критичної інфраструктури країн Заходу з боку хакерів, які симпатизують Росії та її війні проти України.
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