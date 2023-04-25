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США направили в Україну хакерів, які допомагають боротися з російськими кібернападами

25 квітня, 2023 вiвторок
12:34
Світ хакери

США відправили до України своїх фахівців для допомоги у боротьбі з російськими кібернападами

Про це з посланням на заяву генерал-майора армії США Вільяма Хартмана повідомляє Reuters.

"Збройні сили США Cyber National Mission Force (CNMF) направили 43 фахівці в Україну, які борються з російськими кібернападами під час війни. Це групи захисту і вони полюють на спільних супротивників", - заявив Хартман.

Він розповів, що за останні три роки CNMF провели 47 оборонних кібероперацій у 20 країнах.

Також Хартман додав, що фахівці CNMF відомі тим, що запобігли потенційним нападам на три федеральні агентства США.

  • Агентство з кіберзахисту уряду Великої Британії попередило про загрозу кібератак на об'єкти критичної інфраструктури країн Заходу з боку хакерів, які симпатизують Росії та її війні проти України.

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