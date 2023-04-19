Про це повідомляє Reuters.

Прихильні до Росії хакери проводили в основному нешкідливі онлайн-кампанії, які спотворювали відомі загальнодоступні вебсайти або виводили їх з ладу. Однак деякі з цих груп активно планують способи завдати більшої шкоди в реальному світі, йдеться в повідомленні Британського національного центру кібербезпеки, який є частиною розвідувального агентства.

"Дехто зголосився домогтися більш руйнівного впливу на найважливішу західну національну інфраструктуру, у тому числі в Британії. Ми очікуємо, що ці групи шукатимуть можливості для створення такого впливу, особливо якщо системи погано захищені", - йдеться в повідомленні.

На думку аналітиків центру, групи хакерів мають ідеологічне підґрунтя та підтримують інтереси РФ, але водночас вони "не підлягають державному контролю, що робить їх менш передбачуваними".

Наголошується, успішна кібератака на критично важливу національну інфраструктуру, таку як енергетична мережа або водопостачання, може бути дуже руйнівною та завдати серйозної шкоди реальному світу.

Розвідники попереджають, що такі атаки, які зазвичай вимагають дуже високого рівня технічних навичок і ресурсів, навряд чи будуть здійснені групами хакерів без зовнішньої допомоги, але вони "з часом можуть стати більш ефективними".