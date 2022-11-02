США не мають доказів щодо перекидання Росією "кинджалів" до Білорусі, - Білий дім
Сполучені Штати не мають підтверджень, що Російська Федерація транспортувала на територію Білорусі гіперзвукову зброю
Про це заявив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому, під час брифінгу, передає РБК-Україна.
"Я не можу підтвердити повідомлення про те, що гіперзвукові ракети було розгорнуто до Білорусі", – зазначив Кірбі.
Представник Білого дому також стверджує, що не бачить бажання серед білоруських військових брати участь у війні проти України.
- Про те, що Росія перекинула "кинджали" на територію Білорусі раніше повідомляла британська розвідка.
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