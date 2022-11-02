Про це заявив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому, під час брифінгу, передає РБК-Україна.

"Я не можу підтвердити повідомлення про те, що гіперзвукові ракети було розгорнуто до Білорусі", – зазначив Кірбі.

Представник Білого дому також стверджує, що не бачить бажання серед білоруських військових брати участь у війні проти України.

Про те, що Росія перекинула "кинджали" на територію Білорусі раніше повідомляла британська розвідка.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb