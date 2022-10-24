Про це в інтерв'ю СNN заявила конгресвумен від Республіканської партії США Ненсі Мейс.

"Якщо ми й надалі надаватимемо необмежену допомогу іншим країнам, то ми збільшимо дефіцитні витрати ще більше. І цим лише погіршимо ситуацію", – заявила парламентарка.

Кілька днів тому Кевін Маккарті, який може посісти посаду спікера Палати представників у випадку перемоги республіканців на проміжних виборах, заявив, що за допомогою Україні потрібен ретельніший нагляд. Коментуючи ці слова однопартійця, Мейс наголосила, що якщо більшість отримає Республіканська партія, меншою підтримка України не стане.

"Путін хоче будь-яким чином підвищити ставки, щоб спричинити руйнування не лише для України, а й інших країн. Він утворює союзи із Китаєм та Іраном, які не несуть нічого доброго і для Сполучених Штатів. Тому ми маємо показувати силу на світовій арені. А внутрішні суперечки у США навпаки – показують нас слабкими на світовій арені. Разом із тим, ситуація в Україні впливає на економіку не лише Сполучених Штатів, а й всіх країн усього світу. Тому ми повинні шукати певний баланс у витратах", – зазначила Ненсі Мейс.

Нагадаємо, 22 жовтня президент США Джо Байден пояснив, чому допомога Україні є важливою для НАТО.

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