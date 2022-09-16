США передадуть Україні дві системи NASAMS протягом двох місяців
Україна отримає дві системи зенітно-ракетних комплекси NASAMS від США протягом двох місяців, для захисту від безпілотних літальних апаратів та ракет
Про це під час брифінгу заявив прессекретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.
"Очікується, що два зенітні ракетні комплекси NASAMS будуть доставлені в Україну приблизно протягом двох місяців", - сказав він.
За словами Райдера, комплекси сприятимуть подальшому захисту українців від ворожих повітряних загроз, у тому числі авіації, безпілотних літальних апаратів та ракет.
Відомо, що NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.
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