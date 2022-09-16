США передадуть Україні дві системи NASAMS протягом двох місяців

Про це під час брифінгу заявив прессекретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

"Очікується, що два зенітні ракетні комплекси NASAMS будуть доставлені в Україну приблизно протягом двох місяців", - сказав він.

За словами Райдера, комплекси сприятимуть подальшому захисту українців від ворожих повітряних загроз, у тому числі авіації, безпілотних літальних апаратів та ракет.

Відомо, що NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.

16 вересня президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги на $600 млн.

У Пентагоні повідомили, яка зброя увійшла в новий пакет допомоги Україні на $600 млн.

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