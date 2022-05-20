Про це пише газета The Washington Post.

США передадуть Україні зенітні ракетні комплекси Patriot. Вони передбачені новим пакетом допомоги в розмірі $40 млрд, схваленим сенатом США 19 травня. До цього ж пакету внесли понад $8 млрд загальної економічної підтримки України, майже $5 млрд глобальної продовольчої допомоги для подолання потенційного дефіциту продовольства, спричиненого крахом української сільськогосподарської економіки, і понад $1 млрд для підтримки біженців.