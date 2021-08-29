США передали Україні ще 188 тис. доз вакцини Pfizer

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Зазначається, що 188 тис. 370 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech надав уряд США через ініціативу COVAX.

Доставку препарату організував Дитячий фонд ООН - ЮНІСЕФ, зберігання й логістику із дотриманням відповідного холодового ланцюга забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку - USAID.

У липні, ЮНІСЕФ доправив до України 2 млн 040 доз вакцини Moderna від COVID-19, наданих урядом США через COVAX.

Загалом у межах цієї ініціативи Україна отримала 4 млн 325 тис. 910 доз вакцин різних виробників - Pfizer, Moderna та AstraZeneca.

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