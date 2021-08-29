США передали Україні ще 188 тис. доз вакцини Pfizer
Україна отримала від США 188 тис. доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Зазначається, що 188 тис. 370 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech надав уряд США через ініціативу COVAX.
Доставку препарату організував Дитячий фонд ООН - ЮНІСЕФ, зберігання й логістику із дотриманням відповідного холодового ланцюга забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку - USAID.
У липні, ЮНІСЕФ доправив до України 2 млн 040 доз вакцини Moderna від COVID-19, наданих урядом США через COVAX.
Загалом у межах цієї ініціативи Україна отримала 4 млн 325 тис. 910 доз вакцин різних виробників - Pfizer, Moderna та AstraZeneca.
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