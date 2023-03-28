Про це повідомляє Голос Америки із посиланням на посла з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Шаак.

"Зараз, у цей критичний момент історії, я можу оголосити, що ми підтримуємо створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України. Було багато різних моделей, які розглядались. США детально розглядали всі "за" та "проти" кожної з них і дійшли до висновку, що найбільш ефективний спосіб забезпечення відповідальності за злочини агресії передбачає створення інтернаціоналізованого суду в рамках судової системи України," - заявила посол.

За словами Шаак, "гібридний трибунал" передбачатиме залучення міжнародного персоналу, інтеграцію суддів, прокурорів, розслідувачів та адвокатів. За словами представниці Держдепу, потенційно трибунал може перебувати десь у Європі, принаймні під час війни.

"Наприклад, потенційно це може бути десь у Європі, принаймні під час війни, це надалі зміцнить європейську орієнтацію України, міжнародну легітимність такої інституції та матиме важливе значення для неї, а також сприятиме наданню допомоги сильними державами, які віддані розслідуванню злочину агресії," - зазначила Шаак.

Перевага такого суду полягає у тому, що його заснування не потребуватиме резолюції Генеральної Асамблеї про створення нової незалежної міжнародної інституції. Для цього були б потрібні час і ресурси.

"Такий гібридний суд також демонструватиме лідерство України у забезпеченні відповідальності за злочин агресії повністю в рамках національної юридичної системи", - сказала чиновниця.