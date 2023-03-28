США підтримують створення трибуналу для розслідування злочинів РФ в Україні
У Державному департаменті США підтримали створення так званого "гібридного трибуналу" для розслідування військових злочинів РФ в Україні
Про це повідомляє Голос Америки із посиланням на посла з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Шаак.
"Зараз, у цей критичний момент історії, я можу оголосити, що ми підтримуємо створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України. Було багато різних моделей, які розглядались. США детально розглядали всі "за" та "проти" кожної з них і дійшли до висновку, що найбільш ефективний спосіб забезпечення відповідальності за злочини агресії передбачає створення інтернаціоналізованого суду в рамках судової системи України," - заявила посол.
За словами Шаак, "гібридний трибунал" передбачатиме залучення міжнародного персоналу, інтеграцію суддів, прокурорів, розслідувачів та адвокатів. За словами представниці Держдепу, потенційно трибунал може перебувати десь у Європі, принаймні під час війни.
"Наприклад, потенційно це може бути десь у Європі, принаймні під час війни, це надалі зміцнить європейську орієнтацію України, міжнародну легітимність такої інституції та матиме важливе значення для неї, а також сприятиме наданню допомоги сильними державами, які віддані розслідуванню злочину агресії," - зазначила Шаак.
Перевага такого суду полягає у тому, що його заснування не потребуватиме резолюції Генеральної Асамблеї про створення нової незалежної міжнародної інституції. Для цього були б потрібні час і ресурси.
"Такий гібридний суд також демонструватиме лідерство України у забезпеченні відповідальності за злочин агресії повністю в рамках національної юридичної системи", - сказала чиновниця.
- 24 березня стало відомо, що лідери ЄС підтримали ідею стосовно створення правового механізму, який притягне російське керівництво до відповідальності за воєнні злочини проти України.
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що до коаліції, яка підтримує створення спеціального трибуналу для Росії за злочин агресії на сьогодні входять вже 29 країн.
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