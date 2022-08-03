Про це йдеться на сайті Агенства США зі співпраці в галузі оборони та безпеки.

"Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого іноземного військового продажу Королівству Саудівська Аравія ракетно-тактичних балістичних ракет Patriot MIM-104E з покращеним наведенням (GEM-T) та відповідного обладнання за орієнтовною вартістю. 3,05 млрд. Сьогодні Агентство зі співпраці у сфері безпеки й оборони видало необхідну сертифікацію, повідомивши конгрес про можливий продаж", - наголосили а повідомленні.

Також сюди належать інструменти та тестове обладнання; асортимент і програми випробувань; відповідні публікації та технічна документація; навчальне обладнання; запасні та ремонтні частини; навчання; транспортування; підтримка групи забезпечення якості; інженерне та матеріально-технічноге забезпечення; системна інтеграція та перевірка (SICO); підтримка польового офісу; міжнародна програма інженерних послуг; програма нагляду на місцях і інші суміжні елементи матеріально-технічного та програмного забезпечення.

В Агенстві зауважили, що продаж ракет Саудівській Аравії підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки США шляхом покращення безпеки країни-партнера, що є силою політичної стабільності й економічного прогресу в Перській затоці. Він не вплине негативно на готовність американців оборонятися.

Це не змінить основний військовий баланс у регіоні, проте підвищить здатність Саудівської Аравії протистояти загрозам завдяки ракетам Patriot, котрими держава захищається від атак цивільних об'єктів і критичної інфраструктури хуситськими дронами та ракетами.

В Агенстві США зі співпраці в галузі оборони та безпеки додали, що для продажу Patriot не потрібно призначати додаткових представників американського уряду чи підрядника в Саудівській Аравії.

12 липня Reuters писало, що адміністрація президента Джо Байдена обговорює скасування заборони на продаж США наступальної зброї Саудівській Аравії.

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