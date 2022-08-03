English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ США планують продати Саудівській Аравії ракети Patriot на $3, 05 млрд

США планують продати Саудівській Аравії ракети Patriot на $3, 05 млрд

3 серпня, 2022 середа
08:12
Світ американські системи ППО Patriot

Держдеп США схвалив продаж Саудівській Аравії 300 балістичних ракет Patriot і необхідного обладнання до них на суму $3, 05 млрд

Про це йдеться на сайті Агенства США зі співпраці в галузі оборони та безпеки.

"Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого іноземного військового продажу Королівству Саудівська Аравія ракетно-тактичних балістичних ракет Patriot MIM-104E з покращеним наведенням (GEM-T) та відповідного обладнання за орієнтовною вартістю. 3,05 млрд. Сьогодні Агентство зі співпраці у сфері безпеки й оборони видало необхідну сертифікацію, повідомивши конгрес про можливий продаж", - наголосили а повідомленні.

Також сюди належать інструменти та тестове обладнання; асортимент і програми випробувань; відповідні публікації та технічна документація; навчальне обладнання; запасні та ремонтні частини; навчання; транспортування; підтримка групи забезпечення якості; інженерне та матеріально-технічноге забезпечення; системна інтеграція та перевірка (SICO); підтримка польового офісу; міжнародна програма інженерних послуг; програма нагляду на місцях і інші суміжні елементи матеріально-технічного та програмного забезпечення.

В Агенстві зауважили, що продаж ракет Саудівській Аравії підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки США шляхом покращення безпеки країни-партнера, що є силою політичної стабільності й економічного прогресу в Перській затоці. Він не вплине негативно на готовність американців оборонятися.

Це не змінить основний військовий баланс у регіоні, проте підвищить здатність Саудівської Аравії протистояти загрозам завдяки ракетам Patriot, котрими держава захищається від атак цивільних об'єктів і критичної інфраструктури хуситськими дронами та ракетами.

В Агенстві США зі співпраці в галузі оборони та безпеки додали, що для продажу Patriot не потрібно призначати додаткових представників американського уряду чи підрядника в Саудівській Аравії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Саудівська Аравія
США
Читайте також:
Лукашенко
31 липня, 2022 неділя
Розвідка Британії дізналася, чому Лукашенко дозволяє РФ атакувати Україну з території Білорусі
1 серпня, 2022 понедiлок
Після теракту в Оленівці окупанти записали відео з чоловіком, схожим на командира 36-ї обрмп ЗСУ Волинського (Волину)
США
2 серпня, 2022 вiвторок
У США назвали умову, за якої можуть застосувати ядерну зброю
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.17
    Купівля 39.17
    Продаж 40.19
  • EUR
    Купівля 39.62
    Продаж 41
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
3 серпня
09:01
На Донеччині росіяни за добу вбили 4 цивільних, іще 7 поранили
08:51
Британська розвідка вказала на головну проблему РФ після ударів ЗСУ по мостах та залізниці на Херсонщині
08:47
фейк
Україна "покидає" Краматорськ, а США підштовхнули Китай ближче до "дружньої" Росії: нові фейки роспропаганди
08:33
Рашисти не припиняють обстрілювати Дніпропетровщину
На Дніпропетровщині росіяни обстріляли дитсадок, церкву та лінію електропередачі
08:15
ЗСУ ведуть бої проти окупантів
ЗСУ відбили наступ окупантів на Харківщині та Донеччині, йдуть бої у напрямку Бахмута і Соледара
08:13
Герхард Шредер
Шредер зустрічався у Москві з Путіним, говорили про припинення вогню в Україні
08:13
Микола Княжицький
Про "ботоферму" та єдність влади й опозиції під час війни
07:44
колаборант диверсант
Росія використовує території Білорусі для перекидання ДРГ в Україну, - Генштаб
07:43
Ненсі Пелосі та Цай Інвень (праворуч)
Пелосі розповіла про мету візиту на Тайвань
07:21
Роман Яремчук, "Бенфіка"
"Бенфіка" розтрощила "Мідтьюлланд", результати інших матчів Ліги чемпіонів
07:15
Китай
Китай запровадив санкції проти Тайваню: яка сфера отримала обмеження
06:50
Рашисти продовжують обстрілювати Миколаїв та область
У Миколаєві пролунали вибухи: зруйновано супермаркет, виникла пожежа
06:37
Іранські безпілотники - ілюстративне фото
Іран міг відправити першу партію безпілотників до Росії для польових випробувань, - аналітики ISW
06:18
Оновлено
Харків
Росія обстріляла Харків: постраждала інфраструктура
06:09
окупанти
У ISW назвали російські області, які формують добровольчі батальйони для війни в Україні
05:45
Караваєв, Шапаренко
"Динамо" - "Штурм": де та коли дивитись матч українців у Лізі чемпіонів
05:29
Пентагон
У Пентагоні назвали брехливими заяви Шойгу щодо "знищення" українських HIMARS
05:04
Президент США Джо Байден
США після ліквідації лідера "Аль-Каїди" готові знищити терористів в інших країнах
04:53
Оновлено
Запоріжжя
У Запоріжжі пролунали гучні вибухи
04:00
До України прийде ще 4 HIMARS
Україна отримає від США близько 3 тис. ракет до систем HIMARS та MLRS, - Згурець
03:35
Росія 6 разів за добу обстріляла Сумщину, зафіксовано 62 прильоти
02:05
Крилата ракета
РФ для ударів по Україні тримає напоготові 16 крилатих ракет, - "Південь"
01:51
Вибух
На виході з Дунаю в Чорному морі підірвався плавучий кран
01:39
російський окупант
Росія створює ударне угруповання на Криворізькому напрямку, - ОК "Південь"
01:23
Віктор Писанко
Суд постановив негайно поновити Писанка на посаді командира Запорізького військового госпіталю
00:59
Чорнобаївка
ЗСУ знищили 2 склади та базу окупантів у Чорнобаївці
00:52
Вадим Пристайко
У Великій Британії вже готові два кораблі для передачі Україні – Пристайко
00:37
Оксана Жолнович
До кінця року пенсійні виплати підвищуватимуть ще двічі. Кому і на скільки
00:32
Динамо
"Динамо" - "Штурм": букмекери дали прогноз на матч українців у Лізі чемпіонів
00:25
Джо Байден
Байден поважає рішення Пелосі. У Білому домі прокоментували поїздку спікера Палати представників на Тайвань
00:15
Дмитро Медведєв
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 2 серпня
00:07
Крейсер "Москва"
Минуло 110 днів. Батько зниклого безвісти матроса з крейсера "Москва" нарешті отримав свідоцтво про смерть сина
2022, вiвторок
2 серпня
23:57
Китай, Росія, США
Росія готова допомагати Китаю зброєю у конфлікті з Тайванем, лиш би почалась нова війна
23:53
Ексклюзив
Ненсі Пелосі на Тайвані
Візит Ненсі Пелосі на Тайвань - це підтримка демократії та свободи, - професор Айзенберг
23:49
УР-77
Рідкісний трофей. Київські тероборонівці знищили на Харківщині самохідну реактивну установку розмінування
23:36
евакуація
З Донеччини евакуйовано вже 2/3 населення, ті, що залишились чекатимуть до останнього, - Кириленко
23:23
Російська глибинка
Майже 70% росіян ніколи не бували за межами РФ
22:55
окупанти рф
На Херсонщину перекидають російських десантників, — радник голови ОВА
22:40
Оновлено
Сухогруз RAZONI з українським зерном біля Стамбулу
Перший корабель з українським зерном прибув до Стамбулу
22:36
На фото Володимир Зеленський
"Там просто пекло, це навіть не передати словами": Зеленський про ситуацію на Донбасі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV