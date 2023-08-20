Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що адміністрація президента США Джо Байдена переважно зосередилася на виготовленні 155-мм артилерійських снарядів, які десятиліттями були основою звичайного арсеналу Заходу і виявилися критично важливими для України у контрнаступі.

"Попри те, що взимку українські збройні сили проходили тренування США щодо сучасних загальновійськових маневрів, уряд президента Володимира Зеленського здебільшого відмовився від цієї тактики, натомість застосувавши виснажливий підхід із потужною артилерією, намагаючись пробити російські мінні поля та жорстко захищені лінії росіян", - йдеться у повідомленні.

Згідно з офіційними особами США, Україні тепер потрібно отримати значні поставки артилерійських снарядів для підтримки тактичного зсуву. Навіть при тому, що українські сили створили перевагу в арсеналі на південному фронті завдяки ракетам великої дальності з Франції та Британії, які вони використовували для ударів по складах боєприпасів російських військ на фронтовій лінії.

З початку лютого 2022 року Пентагон уклав контракти на виробництво 155-мм патронів на суму 2,26 мільярда доларів. Цей крок сприяв збільшенню обсягів виробництва в Сполучених Штатах з рівня 14 тисяч одиниць на місяць до приблизно 20 тисяч на місяць сьогодні. Планується, що незабаром виробництво досягне 28 тисяч на місяць з метою виробництва 1 мільйона снарядів щорічно до осені 2025 року.

Однак офіційні представники відмовилися розкрити, яка частина цього виробництва буде призначена для України, а яка буде збережена в резерві у Сполучених Штатах.