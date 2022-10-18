США поки не помічають у Білорусі нічого, що може змінити хід війни в Україні

Про це заявив під час брифінгу для журналістів високопоставлений представник міністерства оборони США, передає Укрінформ.

"Що стосується Білорусі, це те, за чим ми, звісно, стежимо. Наразі у нас немає жодних ознак, які могли б змусити нас, знаєте, змінити наші погляди (на розвиток ситуації – ред.) на полі бою в її нинішньому вигляді",- зауважив він.

Водночас представник додав, що Штати також не спостерігають нічого в плані переміщення стратегічних літаків та інших засобів РФ, здатних нести ядерну зброю, всередині Росії, що могло б змінити позицію ядерного стримування США в Європі.

Історик та дослідник путінізму Юрій Фельштинський заявив, що гібридний варіант президента Володимира Путіна полягає в тому, що він буде завдавати ядерного удару не з території РФ, а з території Білорусі - тоді удари у відповідь навіть не будуть ядерними.

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