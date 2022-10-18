США поки не помічають у Білорусі нічого, що може змінити хід війни в Україні
США наразі не спостерігають "тривожних" ознак у Білорусі, що можуть потенційно вплинути на розвиток ситуації
Про це заявив під час брифінгу для журналістів високопоставлений представник міністерства оборони США, передає Укрінформ.
"Що стосується Білорусі, це те, за чим ми, звісно, стежимо. Наразі у нас немає жодних ознак, які могли б змусити нас, знаєте, змінити наші погляди (на розвиток ситуації – ред.) на полі бою в її нинішньому вигляді",- зауважив він.
Водночас представник додав, що Штати також не спостерігають нічого в плані переміщення стратегічних літаків та інших засобів РФ, здатних нести ядерну зброю, всередині Росії, що могло б змінити позицію ядерного стримування США в Європі.
- Історик та дослідник путінізму Юрій Фельштинський заявив, що гібридний варіант президента Володимира Путіна полягає в тому, що він буде завдавати ядерного удару не з території РФ, а з території Білорусі - тоді удари у відповідь навіть не будуть ядерними.
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