США припинили експорт цивільної вогнепальної зброї на 90 днів
Сполучені Штати припинили видачу експортних ліцензій на більшість цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів на 90 днів
Про це пише Reuters із посиланням на міністерство торгівлі США, посилаючись на інтереси національної безпеки та зовнішньої політики.
Зазначається, що це стосується більшості зброї та боєприпасів, які можна придбати в збройовому магазині США. Крім цього, припинення експорту не поширюється на Ізраїль, Україну та ще декілька країн.
Натомість міністерство торгівлі не надало додаткових деталей щодо паузи, але повідомило, що термінова перевірка оцінить "ризик перенаправлення вогнепальної зброї організаціям або діяльності, які сприяють регіональній нестабільності, порушують права людини або допомагають злочинцям".
Зауважимо, що пауза не впливає на раніше видані експортні ліцензії.
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