Стримування противників та впевненість партнерів: США розроблятимуть новий тип ядерної бомби
Сполучені Штати Америки розроблятимуть сучасний варіант ядерної гравітаційної бомби B61-13, який допоможе стримувати противників та додавати впевненість партнерам
Про це повідомляє Міноборони США.
Національне управління ядерної безпеки (NNSA) Міністерства енергетики вироблятиме B61-13.
"Рішення про реалізацію цього потенціалу, яке було ухвалено в тісній співпраці з NNSA, відповідає вимогам середовища безпеки, що швидко змінюється, як описано в "Огляді ядерної політики 2022 року", - йдеться у повідомленні.
Помічник міністра оборони з космічної політики Джон Пламб сказав, що сьогоднішнє оголошення відображає мінливу обстановку в галузі безпеки і зростаючі загрози з боку потенційних супротивників.
"Сполучені Штати зобов'язані продовжувати оцінювати і розміщувати потенціал, який нам необхідний для надійного стримування і, за необхідності, реагування на стратегічні атаки, а також запевнення наших союзників", - додав він.
B61-13 доставлятимуть за допомогою сучасних літаків, що посилить стримування супротивників і дасть упевненість союзникам і партнерам, надавши президенту додаткові можливості проти деяких більш складних і великих військових цілей.
Вона замінить деякі з B61-7 у нинішніх ядерних арсеналах і матиме потужність, аналогічну B61-7, яка вища, ніж у B61-12.
Пламб зазначив, що виробництво B61-13 не збільшить загальну кількість зброї в американському ядерному арсеналі. Тепер Пентагон очікує дозволу та асигнувань від Конгресу США.
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