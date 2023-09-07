Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією "Не обов'язкова ядерна відповідь": Волкер про реакцію Заходу на можливе використання РФ ядерної зброї
Ексклюзив

"Не обов'язкова ядерна відповідь": Волкер про реакцію Заходу на можливе використання РФ ядерної зброї

7 вересня, 2023 четвер
21:22
Війна з Росією Курт Волкер

Експосол США при НАТО Курт Волкер заявив, що якщо Росія використає ядерну зброю в Україні, відповідь Заходу не обов'язково буде ядерною

Про це колишній спецпредставник у справах України сказав під час спілкування зі ЗМІ, передає Еспресо

Він наголосив, що ризик будь-якого використання ядерної зброї завжди слід сприймати серйозно, навіть якщо його ймовірність складає 1%. Волкер підкреслив, що варто бути готовим, проте він вважає, що ймовірність застосування Росією ядерної зброї дуже низька.

"Я думаю, що це дуже малоймовірно з кількох причин. Одна з яких, якщо ми говоримо про стратегічний обмін ядерною зброєю між США та Росією - Росія цього не переживе, і вони це знають", - пояснює Волкер.

На його думку, якщо РФ застосує ядерну зброю, це все одно не допоможе Путіну досягти своїх цілей. 

"Якщо ми говоримо про тактичну ядерну зброю, яка може бути використана на полі бою в Україні, для Володимира Путіна це створює іншу проблему. По-перше, це не допоможе йому захопити територію - те, що він намагається зробити. Тому це не допоможе досягти його цілей", - каже Волкер.

Експредставник США вважає, що відповідь Заходу не обов'язково буде ядерною, тому що "ніхто з нас не хоче жити у світі, де ядерна зброя використовується регулярно".

"Багато країн сказали росіянам, що якщо ви використаєте ядерну зброю, буде пряма відповідь, що призведе до катастрофічних наслідків для Росії. Путін почув це від Сполучених Штатів, від НАТО, Китаю, Індії", - каже посадовець.

Волкер вважає, що через ці попередження російські військові усвідомлюють реальну небезпеку для себе.

Він також наголосив, що прийняття про застосування ядерної зброї - це рішення не одного Путіна.

"Це не рішення однієї людини в Росії, на відміну від більшості рішень. Для використання ядерної зброї потрібно діяти разом із кількома людьми, і, як я вже сказав, я не думаю, що військові цього хочуть. А Путін не може допустити ситуацію, коли він віддає наказ, а військові його не виконують. Тому навіть для нього є ризик. Тож я думаю, що всі ці речі неймовірно ускладнюють для Росії цей крок", - пояснив Волкер.

Посадовець вважає, що необхідно і надалі просувати меседж, що ніхто не намагається захопити територію Росії та загрожувати їй як державі, тому що російська доктрина саме і полягає в тому, що "ядерну зброю необхідно використати для захисту держави".

  • У п'ятницю, 1 вересня, російський стратегічний ракетний комплекс "Сармат" нібито поставили на бойове чергування. Комплекс стріляє міжконтинентальною ракетою, що може нести ядерний заряд.
Росія
ядерна зброя
Курт Волкер
США
Читайте також:
Андрій Юсов
6 вересня, 2023 середа
ГУР про обмін військовополонених: Багатьох українців РФ відмовляється віддавати без будь-яких пояснень
6 вересня, 2023 середа
"Окремий біль - це те, що ви сумніваєтеся, з ким Папа": Франциск зустрівся з єпископами синоду УГКЦ
Карта. Бахмут_0609
6 вересня, 2023 середа
Сили оборони заявили про успіх на Кліщіївському напрямку
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.39
    Купівля 37.39
    Продаж 38.14
  • EUR
    Купівля 40.18
    Продаж 41.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
7 вересня
22:43
На фото: Володимир Зеленський
Суверенітет, біженці та паломники: Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Ізраїлю Нетаньягу
22:22
Британська компанія веде перемовини з ООН щодо страхування перевезень зерна з України
22:15
США, зброя для України, ППО
Посилення ППО, броньовики та снаряди: США оголосили ще два пакети військової допомоги
21:44
Вірменія, допомога Україні, гуманітарна допомога
Дружина прем'єра Вірменії передала Україні першу від початку війни допомогу
21:36
Ексклюзив
Павло Клімкін
НАТО не хоче давати пас Путіну: Клімкін про падіння "шахеда" в Румунії
21:20
Румунія, безпілотник, війна з РФ
У Румунії розглядають евакуацію з села біля порту на Одещині через атаки РФ
21:18
ВЛК_військовий квиток
МОЗ та правоохоронці перевірять рішення ВЛК про обмежену придатність військових
20:52
На фото: фільм Хаяо Міядзакі
Вийшов трейлер нового анімаційного фільму Хаяо Міядзакі "Як ти живеш?"
20:50
Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії Зурабішвілі прокоментувала наміри відправити її у відставку
20:28
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Наближається оточення Бахмута, або "жест доброї волі" росіян з міста. Колонка Сергія Згурця
20:27
British American Tobacco
Тютюновий гігант British American Tobacco продає бізнес у Росії та Білорусі
20:18
Ексклюзив
Вірменія
Голова Європейської партії Вірменії: країна завершує свої стосунки з російською імперією
20:05
OPINION
Ігор Гулик
Папські жарти
20:04
ФСБ
В Олешках підірвали авто з російськими військовими та працівниками ФСБ: один загинув, 4 поранені, — ЛІГА.net
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 561 дня війни: щедрий улов українських ВМС, український прапор у двох селах сірої зони та передача Україні конфіскованих активів російських олігархів
20:00
Огляд
ракета Х-101
Крилаті ракети Х-101: як з ними бореться ЗСУ, їх характеристики, ціна, застосування
19:54
Ексклюзив
На фото: Валерій Гнатенко та Олександр Юрченко
Законопроєкт про розпуск місцевих рад: радниця голови Асоціації міст назвала авторів провокаторами
19:43
Укрбудінвестбанк
НБУ визнав неплатоспроможним ще один банк
19:27
На фото паспорт громадянина України
Серед українських біженців побільшало дорослих чоловіків, - дослідження
19:15
Болгарія флот, ВМС болгарії
Через загрозу РФ у Чорному морі: Болгарія озброїть берегову охорону ракетами
19:14
Росія, ППО
У Росії арештували двох генералів, відповідальних за ППО Москви
18:49
Оновлено
Жінки в армії
У ДПСУ спростували інформацію про заборону виїзду за кордон для жінок, які стоять на військовому обліку
18:30
Ілон Маск
Маск вимкнув Starlink біля Криму, щоб завадити атаці ЗСУ, бо боявся ядерного удару Путіна у відповідь, - біограф
18:25
Крим, транспорт, Іран, безпілотник
З аеропорту тимчасово окупованого Сімферополя вилетів іранський транспортний літак, - ЗМІ
18:22
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:09
Депресія
Майже 10% населення Росії перебуває у глибокій депресії ,- дослідження
18:02
OPINION
Микола Княжицький
Для чого сучасній Україні політика пам'яті
18:02
На премію Вацлава Гавела номінували очільника Харківської правозахисної групи
17:53
Володимир Зеленський
Петиція до Зеленського про відкриття декларацій посадовців набрала потрібні голоси за 3 години
17:52
вибух
У Волгоградській області РФ на військовий об'єкт упав дрон, - росЗМІ
17:43
Ексклюзив
ЗСУ безпілотник дрон
Defense Express: дрон Saker Scout зі штучним інтелектом відкриває еру потужних змін на полі бою
17:34
Google
На честь свого 15-річчя Google Chrome отримає нові функції та дизайн
17:27
Партнерський матеріал
"Нічого подібного ні в Україні, ні за кордоном немає": військові розповіли про застосування на фронті новітнього БПЛА Punisher
17:21
касетні снаряди, снаряд
США готують нову партію касетних боєприпасів для України, - NYT
17:18
зерно, зернова угода
Україна передала Туреччині пропозицію щодо роботи "зернового коридору" без РФ
17:02
Девід Петреус
Ситуація на фронті, Бахмут, західна зброя і українські реформи: про що говорив ексдиректор ЦРУ в Києві
16:57
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
РФ розсилає українцям у месенджері Signal заклики здаватися в полон окупантам
16:52
кібератака
США та Велика Британія ввели санкції проти 11 кіберзлочинців з російського угрупування Trickbot
16:47
премія "Оскар"
Український комітет Оскара отримав 5 заявок на відбір у номінацію "найкращий міжнародний повнометражний фільм"
16:16
Кирило Буданов
"Засмучені": Буданов розповів, що РФ робить після того, як Україна переманила пілота з гелікоптером Мі-8
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV