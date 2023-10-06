У Держдумі РФ планують скасувати ратифікацію угоди про заборону ядерних випробувань

Про це повідомив голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

На засіданні дискусійного клубу "Валдай" президент Росії Володимир Путін запропонував відкликати ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань ООН. Путін розповів про проведення успішного випробування крилатої ракети глобальної дальності з руховою ядерною установкою "Буревісник" в Росії та завершення роботи над надважкою ракетою "Сармат".

Відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань ООН відповідає національним інтересам РФ і "буде дзеркальною відповіддю США, яка досі не ратифікувала договір", заявив Володін.

"Ситуація у світі змінилася. Вашингтон та Брюссель розв'язали проти нашої країни війну.

Сьогоднішні виклики потребують нових рішень", - зазначив він.

Довідка. Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) був схвалений 10 вересня 1996 року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 50/245 і відкритий для підписання усіма країнами 24 вересня 1996 року. Головною метою Договору є запровадження заборони на всі ядерні випробування – наземні, підземні, в атмосфері та під водою. Держави, що є сторонами Договору, взяли на себе юридичні зобов’язання не здійснювати будь-яких ядерних вибухів, а також утримуватися від спонукання, заохочення або будь-якої участі у проведенні випробувальних вибухів. Оскільки Договір є безстроковим, зазначена заборона не має часового обмеження.