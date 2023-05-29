Путін вивів РФ з договору про звичайні збройні сили в Європі
Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про денонсацію РФ договору про звичайні збройні сили в Європі
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Законопроєкт про денонсацію договору до держдуми 10 травня вніс сам Путін. Він аргументував необхідність денонсувати документ тим, що договір "багато в чому застарів і втратив зв'язок з дійсністю через розширення НАТО".
16 травня закон підтримала держдума, 24 травня рада федерації.
Договір про звичайні збройні сили в Європі було укладено 19 листопада 1990 року в Парижі. Його підписали представники 16 держав-учасниць НАТО (США, Канада, Велика Британія, Франція, Бельгія, Німеччина, Данія, Ісландія, Греція, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія та Туреччина) та шість держав-учасниць Організації Варшавського договору (СРСР, Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Чехословаччина). Документ набув чинності 9 листопада 1992 року.
Договір встановлював квоти на кількість бойових танків, броньованих машин, артилерії, ударних гелікоптерів та бойових літаків. Росія призупинила участь у договорі в липні 2007 року через те, що НАТО нібито відмовилося ратифікувати оновлену версію документа.
- 16 травня депутати російської держдуми ухвалили закон про денонсацію договору про звичайні збройні сили в Європі.
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