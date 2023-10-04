Сімоньян запропонувала підірвати ядерну бомбу у Сибіру. На заяву вже відреагував Пєсков
Російська пропагандистка Маргаріта Сімоньян запропонувала підірвати ядерну бомбу у Сибіру
Пропозицію Маргаріта Сімоньян зробила в авторському шоу Ч.Т.Д.
За словами головної редакторки Russia Today, вибух ядерної бомби у Сибіру допоможе покарати Захід, бо після термоядерного вибуху вийде з ладу вся техніка.
"Ця опція - вона залишається, і це ще найгуманніше. Сама така, знаєте, травоїдна опція. Я не бачу жодного результату, крім приблизно такого, подобається це мені чи ні", - заявила пропагандистка Маргаріта Сімоньян.
Реакція Пєскова на "ядерну ідею" Сімоньян
Прессекретар очільника російських терористів Володимира Путіна, Дмитро Пєсков, уже відреагував на заяву Сімоньян.
За його словами, РФ не відмовлялася від мораторію на проведення ядерних випробувань, тому не вважає такі дискусії можливими.
"Сімоньян не працює в офіційних органах влади, тому її слова не завжди відображають офіційну позицію", - заявив Пєсков.
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