РФ оголосила, що відкликає ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань

Про це інформує Reuters з посиланням на заяву спікера держдуми РФ В'ячеслава Володіна.

Російський урядовець у вівторок, 17 жовтня, обґрунтував таке рішення Кремля як нібито недбале ставлення США до глобальної безпеки.

"В інтересах забезпечення безпеки нашої країни ми відкликаємо ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань", - сказав Володін перед дебатами та парламентським голосуванням щодо відкликання ратифікації.

У зв’язку з цими заявами російські чиновники запевняють, що скасування ратифікації не означає, що РФ планує провести випробування ядерної бомби. Однак експерти з контролю за озброєннями виражають тривогу, що Росія може поступово йти до відновлення ядерних випробувань.

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань: що відомо про вихід Росії

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) був схвалений 10 вересня 1996 року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН і відкритий для підписання усіма країнами 24 вересня 1996 року. Головною метою договору є запровадження заборони на всі ядерні випробування – наземні, підземні, в атмосфері та під водою.

Держави, що є сторонами ДВЗЯВ, взяли на себе юридичні зобов’язання не здійснювати будь-яких ядерних вибухів, а також утримуватися від спонукання, заохочення або будь-якої участі у проведенні випробувальних вибухів. Оскільки договір є безстроковим, зазначена заборона не має часового обмеження.

У серпні Європейський союз засудив погрози Росії застосувати ядерну зброю у її агресивній війні проти України та наголосив на дотриманні Москвою своїх зобов’язань, зокрема у заяві з Китаєм.

Фото з російської бази в Арктиці показують, що Росія може готуватися до випробувань експериментальної міжконтинентальної балістичної ракети.

Водночас 6 жовтня у РФ заявили, що на найближчому засіданні ради держдуми Росії буде обговорюватись питання про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань ООН.

Сполучені Штати "стривожені" заявою російського дипломата про плани Москви скасувати ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Держдеп США назвав кроки РФ "загрозою глобального нормативу".

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) заявляли, що російський уряд рухається до відкликання ратифікації Росією договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Водночас 17 жовтня депутат держдуми РФ Андрій Гурульов від партії "Єдина Росія" закликав росіян готуватись до ядерної війни.