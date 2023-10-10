У ISW підтвердили, що РФ рухається до відкликання ратифікації договору про заборону ядерних випробувань

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики інституту з посиланням на Reuters повідомили, що керівники держдуми Росії дали розпорядження комітету думи з міжнародних справ до 18 жовтня обговорити процес відкликання ратифікації договору.

Натомість російський президент Володимир Путін вперше прокоментував можливість відкликання Росією ратифікації договору 5 жовтня.

"Раніше ISW оцінювало, що Кремль використовує ядерну риторику, щоб спонукати Сполучені Штати та їхніх союзників тиснути на Україну, з метою початку переговорів, і що використання Росією ядерної зброї в Україні залишається малоймовірним", - наголосили в ISW.

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань: що відомо про вихід Росії

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) був схвалений 10 вересня 1996 року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН і відкритий для підписання усіма країнами 24 вересня 1996 року. Головною метою договору є запровадження заборони на всі ядерні випробування – наземні, підземні, в атмосфері та під водою.

Держави, що є сторонами ДВЗЯВ, взяли на себе юридичні зобов’язання не здійснювати будь-яких ядерних вибухів, а також утримуватися від спонукання, заохочення або будь-якої участі у проведенні випробувальних вибухів. Оскільки договір є безстроковим, зазначена заборона не має часового обмеження.

Фото з російської бази в Арктиці показують, що Росія може готуватися до випробувань експериментальної міжконтинентальної балістичної ракети.

Водночас 6 жовтня у РФ заявили, що на найближчому засіданні ради держдуми Росії буде обговорюватись питання про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань ООН.

Сполучені Штати "стривожені" заявою російського дипломата про плани Москви скасувати ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Держдеп США назвав кроки РФ "загрозою глобального нормативу".